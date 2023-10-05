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Япония начнет закупать у США ракеты Tomahawk раньше запланированного срока

Япония решила начать закупать ракеты Tomahawk у США уже в 2025 году

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Kenneth Moll/U.S. Navy/Reuters

Правительство Японии приняло решение начать закупки у США крылатых ракет Tomahawk уже в 2025 году, а не в 2026 году. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает ТАСС.

К таким договоренностям пришли новый министр обороны Японии Минору Кихара и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе переговоров в Вашингтоне.

Япония планирует закупить 400 крылатых ракет. Глава Минобороны двух стран договорились, что половина приобретаемых Токио ракет будут новой модификации Block V, а другая — более старой Block IV.

На переговорах Кихара отметил, что стратегическое сотрудничество между Японией и США находится на беспрецедентном уровне, и в будущем оно будет укреплено еще сильнее. В свою очередь Остин заявил, что договор о безопасности между двумя странами «является нерушимым» и распространяется на все находящиеся под администрированием Японии территории, в том числе острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Японией, Китайской Республикой и Китайской Народной Республикой.

Ранее сообщалось, что Япония проспонсирует американского производителя микрочипов на $1,3 млрд.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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