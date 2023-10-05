Российские миротворцы остаются в Нагорном Карабахе и выполняют свои задачи

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе и ведут круглосуточный мониторинг обстановки. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве, миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки на наблюдательных постах, а также контроль движения автомобильного транспорта.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворческого контингента РФ не зафиксировано, подчеркнули в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что с Баку и Степанакертом поддерживается непрерывное взаимодействие, которое направлено на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Азербайджаном.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.