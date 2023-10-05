Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские миротворцы остаются в Нагорном Карабахе и выполняют свои задачи

Минобороны: российские миротворцы продолжают выполнять задачи в Карабахе

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе и ведут круглосуточный мониторинг обстановки. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве, миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки на наблюдательных постах, а также контроль движения автомобильного транспорта.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворческого контингента РФ не зафиксировано, подчеркнули в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что с Баку и Степанакертом поддерживается непрерывное взаимодействие, которое направлено на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Азербайджаном.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий