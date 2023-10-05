Силовые ведомства РФ опробуют новейшую гранату для защиты от управляемых ракет

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Росгвардия проведут опытную эксплуатацию новейшей унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У, которая позволяет укрыть военнослужащих и технику от удара высокоточных управляемых ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в силовых ведомствах.

«Росгвардия и ФСБ заинтересовались поставляемой в российскую армию <...> гранатой РДГ-У», — говорится в публикации.

Согласно информации источника, боеприпас доказал свою работоспособность во время тестирования и теперь российские силовые структуры намерены провести опытную эксплуатацию в своих подразделениях.

В сентябре Вооруженные силы России приняли на снабжение гранату РДГ-У.

РДГ-У обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания. В ней реализован комбинированный принцип действия: дымообразующий состав изделия создает в воздухе так называемую мгновенную завесу в момент срабатывания, а курящийся элемент позволяет подпитывать завесу длительное время, поясняли в госкорпорации.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.