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В российские войска поступила прошедшая капитальный ремонт бронетехника

ТАСС: ВС России получили прошедшие капитальный ремонт БТР-РД «Робот» и БМД-2

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российская армия получила партию прошедших на Волгоградском филиале предприятия «Курганмашзавод» капитальный ремонт самоходных противотанковых комплексов БТР-РД «Робот» и боевых машин десанта БМД-2. Об этом, ссылаясь на информацию, полученную в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», сообщает ТАСС.

В «Высокоточных комплексах» отметили, что на заводе в ходе проведенных работ были полностью отремонтированы или заменены на новые все основные узлы и агрегаты. После проведенного капитального ремонта боевые машины прошли все виды ходовых и огневых испытаний. БТР-РД «Робот» и БМД-2 были приняты представителями военной приемки и в срок поставлены в войска.

Самоходный противотанковый ракетный комплекс БТР-РД «Робот», который был создан на базе авиадесантного бронетранспортера БТР-Д, в первую очередь предназначается для поражения танков. Он вооружен двумя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» либо в модернизированном варианте — ПТРК «Корнет».

Боевая машина десанта БМД-2 была принята на вооружение еще в СССР. Ее современный вариант оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой, двумя пулеметами калибра 7,62 мм и противотанковым вооружением.

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