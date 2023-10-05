Власти Украины сообщают, что Киев планирует с США производить системы ПВО

Украина намерена сотрудничать с США в производстве систем противовоздушной обороны (ПВО), и работы в этом направлении уже начались, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Камышина, во время их визита в США они получили подтверждение продолжения финансовой и военной поддержки, а также готовность к совместному производству систем ПВО. Он отметил, что работы уже начались. Детали производства пока не уточняются.

Представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат также заявил, что в процессе совместного производства с США могут быть использованы разработки Украины, которые были начаты задолго до начала сотрудничества. Он выразил надежду, что уже имеющиеся у страны системы могут быть адаптированы для использования с американскими ракетами, так как они оснащены вооружением советского производства, а Россия является единственным поставщиком боекомплектов.

В конце сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах страны начать самостоятельное производство систем ПВО.

Ранее Россия направила ноту странам НАТО в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться как законная цель для России. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и может иметь негативный эффект. Лавров заявил, что США и НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, включая поставки оружия и подготовку кадров на территории различных стран, таких как Великобритания, Германия, Италия и других.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.