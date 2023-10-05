Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В двух областях Украины произошли взрывы

В Кировоградской и Полтавской областях Украины произошли взрывы

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Взрывы произошли в городах Кропивницкий (Кировоградская область) и Миргород (Полтавская область) Украины. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Миргороде слышны звуки взрыва. <...> В Кропивницком раздались звуки взрывов», — указывается в публикации.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.

Дополнительной информации пока не приводится, официальных комментариев не поступало.

В ночь на 5 октября взрывы произошли в Харьковской области на северо-востоке Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий