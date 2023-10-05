В России пройдет суд над военнослужащим РФ по делу о госизмене

Уголовное дело в отношении российского военнослужащего Алана Бориева, обвиняемого в государственной измене, будет рассмотрено Южным окружным военным судом. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

Алан Бориев, 1998 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена). Ему может быть назначено наказание до пожизненного лишения свободы.

Дело направлено в Южный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Подробности тяжкого преступления, совершенного военнослужащим, не раскрываются. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме без доступа СМИ и публики, так как содержит материалы со статусом «секретно».

4 октября в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор крымчанину, которого обвиняли в попытке госизмены. В рамках заседания подсудимый заявил, что раскаялся в содеянном. В результате он получил восемь лет лишения свободы. При этом государственный обвинитель настаивал на 12 годах.

Ранее на Украине обвинили в госизмене моряка, не вернувшего единственную подлодку.