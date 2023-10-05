Военный эксперт заявил, что осенняя распутица негативно отразится на западных танках ВСУ

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что танки западного производства, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) плохо приспособлены для действий в условиях осенней распутицы. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

По словам Литовкина, американские, немецкие и английские танки тяжелее наших российских почти на 20 тонн. При такой массе они будут застревать и превращаться в неподвижную цель для артиллерии, противотанковых управляемых ракет и гранатометов Российской армии.

Эксперт считает, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждает противника искать оправдание неудачам. Поэтому на Украине пытаются найти виноватых то в лице президента страны Владимира Зеленского, то в лице американцев, или же объяснить отсутствие успехов неблагоприятной погодой.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что пакистанские снаряды не срабатывают или, наоборот, разрывают американские гаубицы М777 из-за того, что украинским войскам поставляют бракованные боеприпасы.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.