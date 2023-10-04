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На Украине создан «плащ-невидимка» от российских тепловизоров

На Украине сконструировали «плащ-невидимку» для защиты от российских дронов

На Украине сконструировали высокотехнологичный огнеупорный «плащ-невидимку» для подразделений ВСУ, сообщил глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, инновационный элемент экипировки обеспечит защиту украинских военных от применения тепловизионных устройств и беспилотников. Плащ должен сделать бойцов Вооруженных сил Украины почти невидимыми для ВС России за счет того, что эффективно маскирует тепловое излучение.

Как пояснил министр, плащ легкий (его вес не превышает 2,5 кг), водонепроницаем. Он был сконструирован на платформе Brave1.

В апреле Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что российские солдаты используют «плащи-невидимки», позволяющие подобраться к противнику ночью.

В прошлом году сотрудники британского стартапа Vollebak вместе с учеными из Манчестерского университета заявили, что работают над созданием термокамуфляжной куртки, которая делает человеческое тело невидимым для инфракрасных камер.

Ранее в США рассказали об эффективности российских дронов.

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