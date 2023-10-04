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Байден сообщил об обсуждении с Зеленским его просьб о военной помощи

Байден заявил, что обсудил с Зеленским все просьбы о поставках оружия ВСУ

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Susan Walsh/Pool/Reuters

США проработали все просьбы Владимира Зеленского о поставках вооружений Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает РИА Новости.

«Я говорил с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали», — сказал он, отвечая журналистам о перспективах передачи ракет ATACMS.

Накануне Bloomberg, ссылаясь на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша, сообщало, что Соединенные Штаты готовы передать Украине ракеты ATACMS, как только американский лидер даст на это свое согласие. По данным агентства, у Киева уже есть пусковые установки для соответствующих ракет.

28 сентября колумнисты американской газеты The Drive Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей писали, что ракеты ATACMS с кассетной боевой частью и дальностью до 300 км, которые США в перспективе могут отправить на Украину, создадут проблемы для России.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что ожидаемая украинской армией передача западных ракет ATACMS и Taurus не компенсирует количественное преимущество российского вооружения.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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