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Нидерланды отправят четвертую группу следователей на Украину

МО Нидерландов отправит на Украину следователей для расследования преступлений

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Roman Koksarov/AP

Четвертая группа следователей из Нидерландов скоро поедет на Украину в рамках расследования возможных военных преступлений под эгидой Международного уголовного суда. Об этом в социальной сети X заявила глава министерства обороны страны Кайса Оллонгрен.

«Вскоре на Украину отправится четвертая судебно-следственная группа. Мы говорили о важности сбора и защиты доказательств. Это трудная задача,... но бесценная для МУС в деле преследования обвиняемых в военных преступлениях», — сказано в сообщении.

14 сентября депутаты Европарламента приняли новый отчет об отношениях Евросоюза с Белоруссией, призвав к освобождению политических заключенных и обвинив власти республики в поддержке России в рамках конфликта на Украине. Согласно документу, белорусский лидер Александр Лукашенко назван соучастником в «преступлениях» Москвы.

В июле газета New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников, писала, что президент США Джо Байден дал поручение администрации начать делиться с Международным уголовным судом (МУС) информацией о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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