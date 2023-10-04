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Чехия готовится к затяжной оборонительной войне

CPA: военная политика Чехии основана на подготовке к затяжной войне

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Global Look Press

Главной задачей чешской политики в военной сфере является подготовка к затяжной оборонительной войне с технологически развитым противником, сообщает Czech Press Agency (CPA), ссылаясь на утвержденную правительством республики новую оборонную стратегию.

«Главной задачей чешской оборонной политики в связи с растущей агрессивностью России является подготовка к затяжной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, который оснащен ядерным оружием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритетом стало создание хорошо вооруженных, оснащенных, обученных и боеспособных вооруженных сил, которые можно задействовать в операциях по коллективной обороне.

Глава Минобороны Яна Чернохова на пресс-конференции после заседания кабмина отметила, что эти процессы тесно связаны с идущей модернизацией вооруженных сил. По ее словам, еще одной задачей является всесторонняя оперативная подготовка территории республики и обеспечение приема, перемещения и поддержки потенциально большого количества союзных сил.

Оборонная стратегия является продолжением стратегии безопасности, которая была утверждена правительством в конце июня этого года.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности.

Ранее Павел заявил, что выступает за ускорение поставок вооружений на Украину.

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