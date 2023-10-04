США передали Киеву около 1 млн изъятых у Ирана патронов для стрелкового оружия

США передали Украине около 1,1 миллиона патронов для стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра, которые были конфискованы у Ирана, передает РИА Новости, ссылаясь на Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).

Из заявления командования следует, что речь идет о боеприпасах, которые были изъяты у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во время перехвата морского судна.

«США полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами для противодействия потоку иранской помощи в сфере летальных вооружений в регионе всеми законными средствами, включая санкции США и ООН», — заявили в командовании американских ВС.

Там добавили, что готовы приложить все усилия, чтобы положить конец дестабилизирующей деятельности Ирана.

4 октября глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности заявил, что западные государства почти исчерпали свои запасы вооружений, предназначенные для поставок на Украину.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты передадут Украине перехваченное иранское оружие и боеприпасы, которые направлялись в Йемен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность дальнейшего оказания помощи Украине со стороны Польши и Словакии.