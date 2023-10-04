Вашингтон передаст ВСУ перехваченное иранское вооружение

Соединенные Штаты передадут Украине перехваченное иранское оружие и боеприпасы, которые направлялись в Йемен. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, США объявят об этом уже на этой неделе.

При этом, неясно, как американские власти намерены это сделать с юридической точки зрения, поскольку в ООН требуют уничтожить это конфискованное оружие. Также телеканал отмечает, что администрация президента США уже несколько месяцев размышляют над тем, как законно отправить Украине вооружение, которое находится на складах Ближнего Востока.

4 октября премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал союзников продолжать поставлять Украине оружие. Он также отмечал лидерство Лондона в поставке Киеву танков, ракет дальнего действия, а также обучении украинских пилотов.

В этот же день глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр говорил, что западные государства почти исчерпали свои запасы вооружений, предназначенные для поставок на Украину.

Накануне газета Politico со ссылкой на одного из чиновников ЕС писала, что страны Европейского союза не могут продолжать поставки вооружений ВСУ, поскольку это может навредить их собственной безопасности.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.