В США рассказали о тактике армии России, ставшей «сложным препятствием» для ВСУ

Вооруженные силы РФ смогли замедлить контрнаступление украинской армии в зоне конфликта благодаря хитрой тактике, а также мощным линиям обороны. Об этом пишет газета The New York Times.

Как указано в материале, речь идет о так называемой «эластичной обороне». По мнению авторов публикации, она позволяет российским военным контролировать продвижение отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта и атаковать их уязвимые места.

«Невероятно сложным препятствием для украинских войск стала российская тактика: уступать часть позиций, а затем наносить ответный удар», — говорится в статье.

Также издание со ссылкой на военных экспертов подчеркнуло, что у Москвы есть ряд других преимуществ — минные поля, сети траншей и танковые заграждения. Более того, на руку ВС РФ играет нежелание западных государств оперативно снабжать украинскую армию оружием с большой дальностью поражения и современными истребителями.

При этом, по словам старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Бена Барри, командование СССР начало применять тактику «эластичной обороны» еще в середине XX века — во время Великой Отечественной войны. Как сказал британский эксперт, успешно реализовать подобную стратегию можно только при наличии обученных подразделений и эффективной системы управления войсками.

Ранее в США заявили о неспособности Украины одержать победу в конфликте с Россией.