Российские военные уничтожили крупнейший штаб украинских бойцов

Вооруженные силы Украины понесли существенные потери командного состава, российскими военнослужащими был ликвидирован штаб отдельной тактической группы «Соледар» ВСУ, находившийся в населенном пункте Александро-Калиново. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Известно, что этот командный пункт располагался в глубоком тылу и хорошо защищался. Также этот пункт в августе посещал Владимир Зеленский.

По информации СМИ, выявить КП помогла космическая разведка.

Для уничтожения этого украинского пункта задействовали полуторатонную авиационную бомбу ФАБ-1500.

Как уточняется, ликвидированный украинский штаб ранее занимался координацией действий частей ВСУ на Артемовском направлении.

«Нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта», — обратили внимание в «МК».

До этого Министерство обороны России сообщило об уничтожении складов топлива и ракет ВСУ под Днепропетровском.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.