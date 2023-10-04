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В США считают, что Россия выигрывает «войну беспилотников»

WP: Россия побеждает в «битве дронов» на Украине

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Робоавиа

Россия побеждает в «битве дронов» на Украине из-за того, что российская промышленность в состоянии самостоятельно выпускать большее количество беспилотников различного назначения, чем Украина, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на украинского военнослужащего.

«Это похоже на шахматную партию. И они в ней побеждают <...> Им сложно противостоять», — заявил заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

По данным издания, которое ссылается на украинских конструкторов беспилотников и дронов, ежедневно производство только одного из подразделений составляет до 20 дронов — однако этого числа не хватает, чтобы достичь паритета с Российской армией, которая обычно использует вдвое больше БПЛА.

Ранее российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области.

В результате обошлось без разрушений и пострадавших, уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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