ВС Украины активизировались к югу от Артемовска

Вооруженные силы Украины после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, ВСУ проводили ротацию на Артемовском направлении, однако российские подразделения им помешали. В настоящее время наблюдается активизация противника по южному флангу — в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки.

«Вот рубеж, на который они пытаются все-таки выйти, — рубеж железной дороги», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что на северном фланге обстановка остается прежней, сейчас российские военные должны удержать позиции в районе Орехово-Васильевки и постараться их улучшить.

Также Пушилин сообщил, что российские войска смогли увеличить серую зону на Андреевском направлении, добившись улучшения собственных позиций.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.