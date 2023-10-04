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Эксперт сообщил, что Киев нашел альтернативу «контрнаступлению»

Военный эксперт Корнев: у ВСУ есть оружие, с которым трудно справиться

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Kin Cheung/AP

Российский военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что украинские бойцы, не добившись успеха на Запорожском направлении, сосредоточились на другом направлении, а военным еще предстоит разобраться со сложным вооружением. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, теперь Вооруженные силы Украины планируют изменить ситуацию в свою пользу благодаря новейшему виду оружия.

Как прогнозирует Корнев, интенсивные боевые действия могут продолжиться еще около месяца — до распутицы. В этот период ВСУ могут попробовать продвинуться на Южном направлении, считает эксперт.

«Держим несколько эшелонов обороны. Но обстановка достаточно тяжелая. Теоретически возможно все», — допустил Корнев.

Он заметил, что украинская сторона может пытаться копить крылатые ракеты авиационного базирования, системы GLSDB для HIMARS. Еще, по его словам, не последнюю роль могли быть сыграть оперативно-тактические ATACMS.

Крупные наступательные операции украинской стороны могут быть отложены до зимы, чтобы промерзший грунт выдерживал бронетехнику, заметил Корнев.

По мнению Корнева, позже ВСУ могут «пересобрать» танковые части и опять отправиться в атаку против ВС России.

До этого в NYT выяснили, что эластичная оборона российской армии мешает контрнаступлению ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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