Бойцами группировки российских войск «Восток» в районе Приютного при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем была отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом начальник пресс-центра группировки Олег Чехов рассказал ТАСС.

По его словам, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку ВСУ на Приютное. После этого российские штурмовые подразделения в районе населенных пунктов Новозлатополь, Червоное и Приютное улучшили тактическое положение. Российские бойцы заняли вражеские опорные пункты.

Чехов также отметил, что четверо украинских военных сдались в плен.

Ранее сообщалось, что подразделение специального назначения, которое действует на направлении Сватово — Кременная, приняло на вооружение FPV-дроны (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь».

До этого стало известно, что российский беспилотный отряд быстрого реагирование (БОБР), один из первых применивший в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине FPV-дроны, за год боевых действий уничтожил и вывел из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы противника.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.