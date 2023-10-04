Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло утверждает, что продолжает быть представителем украинской теробороны после сообщений об ее отстранении. Об этом она заявила в своем Twitter.

По ее словам, она продолжает работать в качестве представителя территориальной обороны Украины.

Эштон-Чирилло подчеркнула, что планирует написать о своем опыте на Украине. Она уже подписала контракт с американским издательством на две книги, первая из них должна выйти в конце лета 2024 года.

До этого командование Сил территориальной обороны ВСУ заявляло, что сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера украинской армии.

Трансгендер Эштон-Чирилло, которую назначили одним из официальных представителей Сил теробороны Украины в августе, говорила, что российские журналисты расплатятся за «преступления». В ответ на ее слова официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва разошлет это заявление во все международные организации, назвав его новым «доказательством террористического характера киевского режима».

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».