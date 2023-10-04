В России будут развернуты более 12 новых комплексов обнаружения объектов в космосе

До 2025 года на территории России будут развернуты свыше десятка оптико-электронных и радиотехнических комплексов для обнаружения и распознавания космических объектов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По информации, предоставленной военным ведомством, до 2025 года планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.

Также продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области.

В Минобороны отметили, что сейчас для переоснащения соединений и воинских частей космических войск страны перспективными образцами вооружения проводятся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения.

Ранее заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов заявил, что в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) собираются развернуть средства противоракетной обороны (ПРО).

В России создадут вечный двигатель для спутников.