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В Белом доме заявили, что у Украины на контрнаступление есть еще шесть-восемь недель

Кирби заявил, что у Киева на контрнаступление есть еще шесть-восемь недель

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Gleb Garanich/Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге выразил мнение, что у украинской армии осталось от шести до восьми недель на то, чтобы до наступления холодной погоды продолжить попытки контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что погода «не является нашим другом», и поэтому осталось от шести до восьми недель до того, как «положение вещей станет тяжелым».

В связи с приближением холодов Кирби призвал американский Конгресс как можно оперативнее выделить средства на оказание помощи Украине.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев.

До этого Кирби заявил, что у Пентагона есть еще несколько млрд долларов на помощь Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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