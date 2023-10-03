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В FRS сочли, что Запад исчерпал арсеналы, поставляя оружие ВСУ

Аналитик FRS Кемпф: Запад исчерпал свои арсеналы, помогая Украине

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Reuters

Запад уже исчерпал свои запасы оружия, отправляя транши Киеву. Такое мнение высказал в интервью швейцарской телекомпании RTS французский аналитик, научный сотрудник Фонда стратегических исследований (FRS) Оливье Кемпф.

Он напомнил о несбывшихся надеждах Запада в отношении контрнаступления ВСУ, которое началось 4 июня и не «достигло своих целей».

По его мнению, подобная смена парадигмы, предрекающая продолжение боевых действий, меняет способы оказания помощи Киеву.

» <…> страны Запада уже отдали то, что было у них в арсеналах, то, что они могли отдать», — констатировал аналитик.

Кемпф пояснил, что Запад продолжит оказывать помощь Киеву в области разведки, обучения военных и спутниковой поддержки. Но в отношении поставок вооружения планы придется скорректировать.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов предрек изменения в поставках оружия на Украину. Он заявил, что глава Минобороны Британии Грант Шэппс обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность производства оружия непосредственно на территории Украины.

3 октября стало известно, что Италия готовит новый пакет помощи Украине.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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Контрнаступление Украины
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