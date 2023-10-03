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В Москве с 15 октября изменится стоимость проезда в общественном транспорте

Цена поездки по билетам «Единый» на 30 и 90 дней изменится в среднем на 2 рубля

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Евгений Самарин/РИА «Новости»

В Москве цена поездки по билетам «Единый» на 30 и 90 дней изменится в среднем на два рубля, а одна поездка по биометрии остается самой выгодной — 50 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Отмечается, что в Москве безлимитные проездные остаются самыми недорогими среди крупных городов, а школьные и студенческие – одни из самых дешевых в стране.

«Шестой год подряд мы сохраняем без изменений стоимость билетов на 365 дней: «Единый» в центральной зоне и пригороде, билет «Автобус — Трамвай». <...> Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30 и 90 дней изменится в среднем всего на 2 рубля», — следует из сообщения.

Поездка по билету «Единый» повысится с 62 до 65 рублей, по билету «Кошелек» карты «Тройка» — вместо 50 обойдется в 54 рубля. При этом бесконтактная оплата банковской картой обойдется в 61 рубль вместо 56 рублей.

В дептрансе добавили, что стоимость проезда на речном транспорте останется прежней.

Ранее стало известно, что в Москве начали тестировать оплату проезда по биометрии с помощью карты москвича.

Ранее американский журналист сравнил Москву с Нью-Йорком и Лондоном.

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