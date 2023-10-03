Глава МО Нидерландов заявила о проблемах с оборонной промышленностью в Европе

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Европа вынуждена увеличить производство своей оборонной промышленности на фоне поставок вооружений Украине. Об этом она сообщила на Варшавском форуме, передает De Telegraaf.

«То же самое касается и американской оборонной промышленности. Есть много проблем, над которыми нам надо работать», — сказала она.

При этом она призвала европейские страны и далее продолжать военную помощь Украине.

Ранее Оллонгрен заявила, что страна хочет направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году.

По ее словам, подготовка пилотов займет около 6-8 месяцев.

Также сообщалось, что группа украинских летчиков и технических специалистов уже начали подготовку на истребителях F-16. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Он уточнил, что украинские пилоты и специалисты по техническому обслуживанию должны скоро прибыть в США.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.