Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МО Нидерландов заявила о проблемах с оборонной промышленностью в Европе

МО Нидерландов заявило о проблемах с оборонной промышленностью в Европе

close
100%
Janis Laizans/Reuters

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Европа вынуждена увеличить производство своей оборонной промышленности на фоне поставок вооружений Украине. Об этом она сообщила на Варшавском форуме, передает De Telegraaf.

«То же самое касается и американской оборонной промышленности. Есть много проблем, над которыми нам надо работать», — сказала она.

При этом она призвала европейские страны и далее продолжать военную помощь Украине.

Ранее Оллонгрен заявила, что страна хочет направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году.

По ее словам, подготовка пилотов займет около 6-8 месяцев.

Также сообщалось, что группа украинских летчиков и технических специалистов уже начали подготовку на истребителях F-16. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Он уточнил, что украинские пилоты и специалисты по техническому обслуживанию должны скоро прибыть в США.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий