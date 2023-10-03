Минобороны сообщило о еще одном сбитом беспилотнике над Россией

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью украинский дрон. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«3 октября около 16.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

До этого, по информации Минобороны, ВСУ пытались совершить теракт с помощью дрона в Брянской области около 15:00, однако российская ПВО в том случае тоже успешно ликвидировала аппарат, пролетавший в небе.

За минувшие сутки силы ПВО уничтожили 58 беспилотников в зоне СВО. Как сообщали в пресс-службе российского оборонного ведомства, дроны сбили в небе над населенными пунктами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российские военные рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях.