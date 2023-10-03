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В США заявили о конфликте Залужного с властями

Офицер Макгрегор: Киев приказал Залужному молчать после жалоб на проблемы в ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что между главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и властями страны произошел конфликт.

По словам Макгрегора, Залужному дали приказ замолчать после жалоб на проблемы в украинской армии — зарплаты военнослужащих и компенсации семьям солдат стараются прикарманить старшие командиры.

«В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом», — отметил экс-советник главы Пентагона.

Он не исключил, что Залужному могли угрожать физическим устранением.

До этого РИА Новости сообщало, что в Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского опровергли существование уголовного дела в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Речь идет об информации о существовании уголовного дела в отношении высших военных чинов Украины.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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