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Минобороны заявило об уничтожении цехов предприятия для ракетного топлива в Павлограде

МО: уничтожены цеха для ракетного топлива в Павлограде

Минобороны РФ заявило об уничтожении цехов предприятия для ракетного топлива в Павлограде. Об этом ведомство сообщило журналистам.

Также уничтожены цеха для взрывчатых веществ, заявили в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Помимо этого, ВС РФ разрушили станцию, которая вносила помехи в работу навигационных приемников «Анклав», в районе Преображенки в Запорожской области. А в районе Петровского в ЛНР был поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

Параллельно российское ПВО и средства РЭБ перехватили снаряды РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты ВСУ, а также 45 беспилотников в различных районах ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

Кроме того, ВС РФ отразили украинские атаки на Краснолиманском направлении. По бригадам ВСУ нанесли удары самолеты, артиллерия и огнеметные системы.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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