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Миротворцы РФ помогли вывезти из Карабаха в Армению почти 100 тысяч человек

Шойгу: миротворцы РФ помогли эвакуировать из Карабаха в Армению 98 тыс. человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ, заявил, что российские миротворцы помогли вывезти из Нагорного Карабаха в Армению 98 тысяч мирных жителей, включая примерно 32 тысячи детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, российский контингент продолжат выполнять свои задачи в условиях обострившегося конфликта.

«Из Нагорного Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей. По Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти трехсот тонн гуманитарных грузов», — пояснил министр.

Шойгу подчеркнул, что сторонам удалось договориться о полном прекращении огня при посредничестве российских миротворцев.

До этого посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявлял, что миссия ООН в Нагорном Карабахе дискредитировала организацию.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.

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