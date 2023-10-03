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В Британии сообщили о нехватке вооружения для отправки Киеву

Telegraph: у Великобритании кончилось вооружение для передачи ВСУ

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Frank Augstein/AP

Великобритания направила Киеву уже все вооружение, которое могла предоставить, заявил высокопоставленный военный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

«Мы отдали уже столько, сколько можем себе позволить. Мы продолжим поставлять технику для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи как средства ПВО...», — пояснил собеседник СМИ.

По словам источника, Киев для ведения боевых действий также нужны артиллерийские боеприпасы, однако у британской стороны недостаточно вооружения.

Высокопоставленный военный уверен, что обязательно следует вмешаться другим странам, взяв на себя больше нагрузки по части помощи Вооруженным силам Украины.

До этого в Италии оценили намерения Словакии прекратить поставки оружия на Украину. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни назвал ошибочными планы политика Роберта Фицо планы закончить поставки вооружений на Украину.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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