Власти Брянской области попросили жителей не трогать боеприпасы после обстрелов

Глава администрации Климовского района Брянской области Александр Исаев в своем Telegram-канале призвал жителей поселка Климово не трогать не разорванные боеприпасам.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли Климово кассетными боеприпасами.

Исаев предупредил, несмотря на то, что обстрел завершен, в поселке остаются неразорванные боеприпасы и их составные части, которые нельзя трогать или перемещать.

Чиновник добавил, что обследование территории поселка продолжается, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Также сообщалось, что в ночь на 3 октября российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат над Трубчевским районом Брянской области. Никто не пострадал.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.