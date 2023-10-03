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В Киеве украинский военный застрелил двух военнослужащих

«Страна.ua»: военный ВСУ застрелил двух военнослужащих в Киеве из-за конфликта

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Fabrizio Bensch/Reuters

Украинский военный застрелил в Киеве двух товарищей по службе и скрылся с места преступления. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня ночью около 01:30 на улице Лаврская. Между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого он застрелил их из своего табельного автомата Калашникова. Пострадавшие скончались на месте.

Кирияченко попытался скрыться, но спустя два часа был задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное дело. Военному грозит до 15 лет лишения свободы.

В марте сообщалось, что в Курской области военнослужащий срочной службы расстрелял двоих сослуживцев. Инцидент произошел в воинской части в Суджанском районе области, когда срочник по имени Магомед стоял на посту часовым. Военный заметил движение и крикнул «Стой, кто идет?», однако ему никто не ответил. После этого часовой открыл огонь на поражение из автомата Калашникова.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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