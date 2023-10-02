Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пленный украинец заявил, что в ВСУ возможность сдачи в плен обсуждают на уровне подразделений

РИА Новости: в ВСУ возможность сдачи в плен обсуждают на уровне подразделений

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыто обсуждают возможность сдачи в плен российским военным, чтобы остаться в живых. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пленный солдат ВСУ Александр Белокопытов.

По его словам, украинский офицер соседнего с подразделением Белокопытова соединения обсуждал со своими подчиненными возможность сдачи в плен всем формированием.

«Офицер хотел сдаться в плен, взять с собой трофеи, чтобы отдать, не хотел уже воевать, просто сложить оружие и сдаться в плен, вместе с подчиненными», — сказал пленный.

По его словам, большинство хотели жить и заявляли, что лучше сдаться в плен.

Белокопытов также сообщил, что перед тем, как попал в плен, рыл окопы для укрепления позиции. В результате артиллерийского налета и штурма, который совершили российские бойцы, он оказался одним из немногих выживших из своего подразделения.

До этого американский журналист Клейтон Моррис прокомментировал кадры сдачи в плен военнослужащих ВСУ. О массовом желании украинских солдат покинуть поле боя говорят с середины лета — именно тогда появилась специальная частота, по которой украинцы могут связаться с российской стороной и сдаться в плен. Источник ТАСС сообщил, что за два с половиной месяца около 10 тысяч бойцов воспользовались этой возможностью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий