Пленный украинец заявил, что в ВСУ возможность сдачи в плен обсуждают на уровне подразделений

В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыто обсуждают возможность сдачи в плен российским военным, чтобы остаться в живых. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пленный солдат ВСУ Александр Белокопытов.

По его словам, украинский офицер соседнего с подразделением Белокопытова соединения обсуждал со своими подчиненными возможность сдачи в плен всем формированием.

«Офицер хотел сдаться в плен, взять с собой трофеи, чтобы отдать, не хотел уже воевать, просто сложить оружие и сдаться в плен, вместе с подчиненными», — сказал пленный.

По его словам, большинство хотели жить и заявляли, что лучше сдаться в плен.

Белокопытов также сообщил, что перед тем, как попал в плен, рыл окопы для укрепления позиции. В результате артиллерийского налета и штурма, который совершили российские бойцы, он оказался одним из немногих выживших из своего подразделения.

До этого американский журналист Клейтон Моррис прокомментировал кадры сдачи в плен военнослужащих ВСУ. О массовом желании украинских солдат покинуть поле боя говорят с середины лета — именно тогда появилась специальная частота, по которой украинцы могут связаться с российской стороной и сдаться в плен. Источник ТАСС сообщил, что за два с половиной месяца около 10 тысяч бойцов воспользовались этой возможностью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.