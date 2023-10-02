В США заявили, что российские генералы будут отвечать на экспансию Вашингтона

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что военные Вооруженных сил России видят агрессивную экспансию США и вынуждены реагировать.

Он напомнил слова бывшего главнокомандующего армии США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса о том, что Российская Федерация «представляет экзистенциальную угрозу» для Соединенных Штатов, так как имеет обширный ядерный арсенал. Эксперт назвал это заявление «полным бредом».

Он обратил внимание, что Вашингтон множество раз отправлял войска за рубеж без разрешения правительств иностранных государств.

«США сделали так с более чем 200 странами! И кто после этого представляет экзистенциальную угрозу миру?» — сказал Джонсон.

Он указал, что Соединенные Штаты ввели свои войска в Сирию, Афганистан, Ирак, Сомали, Ливию и многие другие территории.

«Если бы вы были русским генералом или аналитиком в разведывательном ведомстве, вы были бы сумасшедшим, если бы не рассматривали США как существенную угрозу», — отметил экс-агент ЦРУ.

Он также напомнил, что США разместили ракеты, способные нести ядерный заряд, в Польше и Румынии.

РФ реагирует вполне естественно на провокации, которые устраивают Соединенные Штаты, добавил Джонсон.

До этого член палаты представителей конгресса, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала США прекратить финансирование «прокси-войны» с Россией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.