Российские Т-90М применили снаряды «Тельник» в ходе СВО

Экипажи танков Т-90М Вооруженных сил России применяют осколочно-фугасные снаряды «Тельник» в ходе спецоперации. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная Звезда».

«Для повышения эффективности борьбы с живой силой противника в танках Т-90М применяются новые осколочно-фугасные снаряды «Тельник» с готовыми поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке траектории», — сказал он.

«Тельник» поддерживает разрыв на подлете к цели с поражением противника готовыми элементами.

6 сентября индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев заявлял, что холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию, отправил Министерству обороны России новую партию модернизированных БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок».

До этого стало известно, что новые зенитные ракеты РФ 9М333 умеют обходить тепловые ловушки украинских вертолетов и самолетов и уже применяются в зоне СВО. Такие управляемые ракеты входят в состав зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М3».

В августе военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин говорил, что беспилотник-камикадзе «Гастелло», разработанный с учетом пожеланий участников спецоперации, будет преимущественно ночного действия.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.