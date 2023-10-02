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Пушилин сообщил о попытке ВСУ атаковать российские позиции у Торского

Пушилин: попытка ВСУ атаковать позиции ВС РФ в районе Торского была неудачной

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Пресс-служба Дениса Пушилина

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать позиции российских войск в районе села Торское на Сватовском направлении.

«На Сватовском направлении противник продолжает вылазки малыми группами, каких-то результатов не добились, были попытки в районе Торского атаковать наши позиции, попытаться вклиниться», — сообщил руководитель региона.

По его словам, эти попытки атаковать были неудачными.

Ранее стало известно, что группа украинских военных сдалась в плен российским войскам на направлении Сватово — Кременная.

25 сентября украинский военнопленный Олег Овчинников сообщал, что командование ВСУ сейчас направляет рядовой состав на военные задания без осуществления разведки местности.

До этого в Минобороны России рассказали о срыве атак ВСУ в районе Торского выступа.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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