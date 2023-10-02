В Киеве признали, что западные танки не помогут победить Россию

Затянувшаяся поставка 31 танка Abrams, которые на Украине считали оружием, способным помочь победить Россию, уже не поможет украинскому контрнаступлению, и в Киеве это понимают. Об этом пишет РИА Новости по ссылкой на западные СМИ.

Как отмечает агентство, передача танков Abrams Вооруженным силам Украины была основным требованием для получения техники от других стран. Только после утверждения этой требования Германия дала согласие на отправку немецких танков Leopard.

Украина возлагала большие надежды на Abrams. Это не удивительно, поскольку все помнят победы этих танков в операции «Буря в пустыне» и во время американской кампании в Ираке, пишет РИА Новости.

Киев получит старые танки, но даже с ними техника времен СССР не сможет конкурировать, заявили журналисты Business Insider.

Один из военных аналитиков и советник министра обороны Соединенных Штатов Америки, Джеффри Эдмондс, отметил, что в битве между «Абрамсами» и Т-72 он бы не хотел оказаться на стороне «семьдесят вторых».

Источник: https://discover24.ru/2023/10/v-kieve-priznali-chto-abramsy-ne-obespechat-uspeh-kontrnastupleniya

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.