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Стало известно, чем улучшенные дроны Bayraktar отличаются от предшественников

Военный эксперт Прохватилов: электронику в новых дронах Bayraktar могли улучшить

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Global Look Press

Турция еще не поставила на Украину обновленные дроны Bayraktar, поэтому пока трудно сказать, как были доработаны и улучшены беспилотники. Об этом Lenta.ru сообщил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

По словам военного эксперта, предыдущая партия турецких БПЛА имела серьезный эффект лишь в начале спецоперации, поскольку потом российские войска научились сбивать дроны и выстроили серьезную систему ПВО. Вскоре после этого, говорит Прохватилов, беспилотники Bayraktar исчезли.

Эксперт полагает, что с улучшенными дронами российские военные тоже научатся бороться, поскольку оружия со стопроцентной эффективностью не существует. При этом Прохватилов признал, что турецкие инженеры могли увеличить дальность действия Bayraktar, мощность боеприпасов, а также электронику, чтобы БПЛА было сложнее сбить силами радиоэлектронной борьбы.

Новые модели Bayraktar представили в Анкаре 30 августа в рамках авиационно-космического фестиваля TEKNOFEST. После этого украинские издания писали о возможной передаче Украине улучшенной версии дронов Bayraktar Akıncı. Позднее глава компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что этот вопрос действительно рассматривают.

Ранее Халук Байрактар заявил, что завод по строительству Bayraktar на Украине достроят за 1,5 года.

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