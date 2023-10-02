Милонов рассказал о своей деятельности в зоне СВО

Отправившийся в зону специальной военной операции депутат Государственной думы Виталий Милонов объявил о переходе в штурмовой отряд. Об этом он заявил изданию «Комсомольская правда».

Как уточнил российский парламентарий, перевод из артиллерийского подразделения в штурмовое связан с повышением до звания лейтенанта.

«Я в составе 132-й бригады, но, из-за того, что батарея — это маленькое подразделение, я перешел в штурмовой отряд», — подчеркнул Милонов.

Также Милонов объяснил, что его должность в штурмовом отряде — замполит. Дальше в рамках спецоперации будет разговаривать с людьми и помогать им разрешить проблемы.

«Это важно», — резюмировал политик.

В сентябре Милонов сообщал, что не слышал о запрете для депутатов посещать зону спецоперации. Депутат уточнял, что возвращался из зоны СВО утром 8 сентября.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.