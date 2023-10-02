Украинские солдаты заразились сложными в лечении инфекциями

Раненые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заразились инфекциями, которые не поддаются лечению антибиотиками. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, в начале 2023 года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, обнаружили, что инфекция в его организме не лечится практически всеми имеющимися антибиотиками.

FT отмечает, что похожие случаи с февраля 2022 года регистрируются не только на Украине, но и в других странах Европы, куда доставляют раненых украинских солдат. Медики предположили, что заразиться можно как в украинских госпиталях, так и в местах пребывания беженцев в других странах.

В сентябре этого года в Харькове около тысячи украинских военнослужащих были госпитализированы из-за вспышки «болезни легионеров». Предположили, что заболевание попало на Украину из Польши. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.