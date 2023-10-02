Новые взрывы произошли в Херсоне

Новые взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Марочко в своем Telegram-канале.

«В городе раздаются мощные взрывы», — написал чиновник.

Он призвал население не покидать свои дома без острой необходимости.

Около семи утра в Херсоне раздались первые взрывы за день.

В ночь на 2 октября украинские СМИ информировали, что серия взрывов произошла в Днепропетровском районе Херсона. В дальнейшем в одном из зданий начался пожар.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.