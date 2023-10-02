Новая версия бронежилета «Оберег» будет почти на 2 кг легче, но такой же прочной

Тульский завод «Октава», входящий в состав «РТ-Капитала» (компания «Ростех»), в настоящее время разрабатывает более легкую версию бронежилета «Оберег», которая не уступает базовой модели в прочности. Об этом сообщил генеральный директор завода Павел Павленко в проекте «Наш краш» от «Ростеха», выпуск которого был опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

Павленко отметил, что вторая версия жилета находится на последней стадии разработки и имеет некоторые изменения в конфигурации, а также другие пластины того же класса защиты Бр5. Однако ее вес составляет примерно 10 килограммов, что легче на 2 кг. Это безусловно будет воспринято положительно бойцами, поскольку каждый килограмм, особенно после нескольких часов ношения, оказывает значительное воздействие на позвоночник и весь организм, объяснил Павленко.

При этом директор завода отметил, что защитные свойства нового бронежилета не ухудшатся.

Видео испытаний на полигоне, опубликованное госкорпорацией, демонстрирует, что бронежилет защитил от мощной винтовочной пули 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую не рассчитан, в то время как трофейный американский жилет ВСУ не выдержал попадания пули из автомата Калашникова.

Изначально сообщалось, что вес бронежилета «Оберег», способного выдержать прямое попадание бронебойных пуль Б-32, составляет 11,7 кг, а о начале его производства на заводе «Октава» было объявлено в апреле. Нагрудная бронеплита жилета обеспечивает класс защиты Бр5 и состоит из керамических плит, которые поглощают кинетическую энергию пули, а также высокомолекулярного пластика. Боковые секции имеют класс защиты Бр1, но по желанию заказчика могут быть заменены на защиту Бр3.

В рамках проекта «Наш краш» изделия, произведенные предприятиями «Ростеха», будут подвергаться краш-тестам для проверки прочности. В госкорпорации отмечают, что будут создаваться экстремальные условия для испытания продукции.

Ранее военнослужащая рассказала о применении ВСУ кассетных снарядов под Угледаром.