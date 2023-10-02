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Эксперт заявил, что западные танки на Украине губит их бездарное применение

Полковник Суворов: неграмотные действия ВСУ ведут к уничтожению западных танков

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Martin Meissner/AP

Эксперт в области бронетанковой техники полковник запаса Сергей Суворов заявил, что переданные Киеву танки западного производства уничтожаются российскими бойцами, в том числе из-за их неправильного применения украинской армией. Об этом эксперт рассказал в интервью ТАСС.

По мнению Суворова, западные танки губило их бездарное использование Вооруженными силами Украины (ВСУ). В частности, бронетехника применялась без должного обеспечения, без необходимой разведки, без проделывания проходов в минных полях. В результате таких неграмотных действий танки становились стоячими мишенями, которые уничтожились всеми имеющимися у российских войск средствами.

Эксперт отметил, что большая масса западных танков, а также то, что украинские военные не всегда снимали асфальтоходные башмаки с траков, привело к частому застреванию бронетехники в грязи. Из-за этого танки, не имеющие динамической защиты, становились легкой добычей для российских беспилотников-камикадзе.

Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что из 90 танков имеющихся танков Leopard украинские военные потеряли около трети.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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