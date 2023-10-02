Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны

Согласно заявлению заместителя министра иностранных дел Сирии Бассама ас-Саббаха, Сирия считает пребывание турецких войск на своей территории незаконной оккупацией, и для нормализации отношений между двумя странами необходимо, чтобы Турция вывела свои военные силы. Бассама ас-Саббах указал на ряд резолюций Совета Безопасности ООН, которые призывают уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также отметил, что подобные заявления были сделаны и в рамках астанинского формата, в котором участвует Турция. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Турция должна вывести свои войска и готова обсудить другие аспекты сотрудничества, но настаивать на пребывании войск неприемлемо. Ас-Саббах назвал это нелегальной оккупацией, которая препятствует любым попыткам установить контакты и отношения с Турцией.

Министр национальной безопасности Турции Яшар Гюлер ранее заявил, что Турция выведет свои войска из Сирии только после создания безопасной обстановки.

Сирийская гражданская война началась в 2011 году. Турция, которая ранее имела тесные отношения с Дамаском, встала на сторону противников сирийского президента Башара Асада. Отношения между Турцией и Сирией оставались сложными, но в последнее время обе стороны, а также СМИ, начали говорить о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года состоялись впервые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии в России. Президент Асад заявил, что вывод турецких войск с сирийской территории является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, а с марта 2020 года действует режим прекращения огня после соглашений между Россией и Турцией. Однако террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела три военные операции в северных районах Сирии с 2017 года, создав буферную зону безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупировав Африн и взяв под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).