На Украине погиб эстонец из Интернационального легиона

По информации эстонского издания Postimees, эстонский военный Танель Криггул с позывным «Стингер» погиб на Украине. Криггул воевал в составе Интернационального легиона с прошлого года.

Гибель Криггула подтвердили три источника, которые также являются бойцами Интернационального легиона. Смерть Криггула произошла ночью перед субботой, около города Лиман, сообщает издание. Подробности гибели не приводятся.

Ранее, в марте этого года, стало известно о смерти бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака, который погиб в Донецкой народной республике под Артемовском. Юрак также состоял в рядах Интернационального легиона с осени 2022 года.

Ранее британское СМИ сообщило о росте конфликтов между наемниками в рядах ВСУ. Издание приводит в пример инцидент с британским наемником Дэниелом Берком, который погиб в начале августа 2023 года — предполагается, что в районе города Запорожье, который находится под контролем ВСУ, Берк был убит своими сослуживцами. По версии украинской полиции, конфликт возник из-за денежного спора с другими членами Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.