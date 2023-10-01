Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США спрогнозировали исход для ВСУ в случае наступления России

Американский журналист Никсон: наступление ВС РФ приведет к ликвидации Украины

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Наступление российских войск после окончательного разгрома украинской армии приведет к падению Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский журналист Гарланд Никсон.

«Я верю, что русские играют в долгую. Я верю, что они начнут наступление. <…> Они видят сейчас, что у (главы Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского большие проблемы», — сказал он.

Никсон считает, что Вооруженные силы РФ ведут тактику, которая измотает Вооруженные силы Украины настолько, что в конечном итоге приведет к падению украинского государства.

1 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что украинское правительство может пасть в результате военного нажима со стороны России в условиях, когда ВСУ потеряли боеспособность.

В этот же день Риттер говорил, что правительство Германии должно испытывать чувство вины за оказание военной помощи украинской армии. Он отмечал, что Берлин до сих пор не избавился от своего нацистского прошлого и этот факт является «горькой правдой».

До этого генерал в отставке Райнхард Вольски сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины уже не смогут добиться существенных успехов на передовой по причине хорошо подготовленной линии обороны сил российских военных.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий