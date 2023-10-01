Наступление российских войск после окончательного разгрома украинской армии приведет к падению Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский журналист Гарланд Никсон.

«Я верю, что русские играют в долгую. Я верю, что они начнут наступление. <…> Они видят сейчас, что у (главы Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского большие проблемы», — сказал он.

Никсон считает, что Вооруженные силы РФ ведут тактику, которая измотает Вооруженные силы Украины настолько, что в конечном итоге приведет к падению украинского государства.

1 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что украинское правительство может пасть в результате военного нажима со стороны России в условиях, когда ВСУ потеряли боеспособность.

В этот же день Риттер говорил, что правительство Германии должно испытывать чувство вины за оказание военной помощи украинской армии. Он отмечал, что Берлин до сих пор не избавился от своего нацистского прошлого и этот факт является «горькой правдой».

До этого генерал в отставке Райнхард Вольски сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины уже не смогут добиться существенных успехов на передовой по причине хорошо подготовленной линии обороны сил российских военных.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.