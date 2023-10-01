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Членов украинского нацбатальона судят за нападение на полицию Харькова

RT: на Украине на членов нацбата «Кракен» завели дело за нападение на полицию

Украинская прокуратура завела уголовное дело на бойцов национального батальона «Кракен» за нападение на полицейских в Харькове. Об этом сообщает RT.

Причиной для возбуждения дело стал попавший на камеру инцидент: около 20 боевиков «Кракена» разоружили полицейских на блокпосту в ответ на требование показать документы. Один из сотрудников полиции запечатлел происходящее на нагрудную камеру и выложил в сеть, призвав переслать видео другим коллегам.

При этом сотрудник правоохранительных органов призвал не позволять членам нацбатов чувствовать себя «неприкосновенными».

8 июля в Минобороны России заявили о поражении района сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен» в ДНР.

15 августа боец ЗВО с позывным «Белый» рассказал, что в ЛНР уничтожили высокопоставленного офицера украинского батальона «Кракен».

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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