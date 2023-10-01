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Бойцы ЗВО взяли в плен под Артемовском 2 группы солдат ВСУ

РИА Новости: бойцы ЗВО взяли в плен под Артемовском в ДНР две группы солдат ВСУ

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РИА Новости

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском (украинское название — Бахмут) две группы мобилизованных солдат ВС Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, в плен попали военнослужащие 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.

Ранее российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях. Об этом заявил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Кроме того, начальник пресс-центра добавил, что также были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 20 районах.

23 сентября Минесашвили заявлял, что российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» ударили по украинским военнослужащим на Донецком направлении. По его словам, удар по Вооруженным силам Украины был нанесен в Красногоровке, Клещеевке, Мало-Ильиновке.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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