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В Германии удивились способности армии РФ адаптироваться к ситуации на фронте

Полковник бундесвера Тольке: ВС РФ успешно адаптировались к ситуации в зоне СВО

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РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ успешно адаптировались к текущей ситуации в зоне боевых действий. На это обратил внимание полковник немецкой армии Йорг Тольке, заявление которого опубликовано в официальном YouTube-канале бундесвера.

По словам военнослужащего, в какой-то момент стало ясно, что быстро завершить украинский конфликт не получится. Стороны осознали, что боевые действия будут продолжаться дольше, чем ожидалось.

Однако российским войскам удалось адаптироваться к положению дел на фронте, подчеркнул эксперт. В частности, это касается наращивания производства вооружений.

«Они просто смогли производить больше в своей собственной стране», — указал Тольке.

Немецкий полковник добавил, что в настоящее время Москва обладает всеми необходимыми вооружениями для продолжения спецоперации. Это стало возможно благодаря интенсивному производству, резюмировал он.

В конце августа заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что страна сама обеспечивает себя всеми видами оружия для ведения боевых действий. Как он написал в своем Telegram-канале, Россия без посторонней помощи производит такое количество техники, которое превышает текущие потребности национальной армии.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали о наращивании производства высокоточных ракет в несколько раз.

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